Mercato - OM : La succession de Villas-Boas remise en cause par... Gattuso ?

Publié le 7 février 2021 à 14h10 par A.M.

En quête d'un nouvel entraîneur, Pablo Longoria multiplie les pistes et s'intéresse notamment à Walter Mazzarri et Rafael Benitez. Deux coachs également ciblés par Naples.

Depuis mardi, l'OM cherche un nouvel entraîneur. Et pour cause, après avoir présenté sa démission, André Villas-Boas a été mis à pied par l'Olympique de Marseille. Nasser Larguet assure l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Comme révélé par le10sport.com, la priorité se nomme Jorge Sampaoli. Un dossier toutefois compliqué compte tenu du fait que le technicien argentin est sous contrat avec l'Atlético Mineiro jusqu'en décembre prochain. Dans cette optique, l'OM surveille d'autres pistes comme celles menant à Walter Mazzarri et Rafael Benitez, deux techniciens libres.

Naples pense à Mazzarri et Benitez