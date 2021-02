Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria accélère pour boucler l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 7 février 2021 à 8h15 par B.C. mis à jour le 7 février 2021 à 8h16

Comme annoncé par le 10 Sport, la piste Jorge Sampaoli est actuellement la plus chaude du côté de l’OM pour assurer la succession d’André Villas-Boas. Et les prochains jours s’annoncent décisifs dans ce dossier.

Après avoir annoncé sa démission en conférence de presse mardi, André Villas-Boas va officiellement quitter l’OM dans les prochains jours. Pablo Longoria s’active donc pour mettre la main sur un nouvel entraîneur capable de succéder au Portugais, actuellement mis à pied. Comme annoncé par le10sport.com, le club phocéen a déjà essuyé les refus de Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez, tous réticents à l’idée de prendre un club en cours de saison. L’OM doit donc regarder ailleurs, et c’est au Brésil que l’heureux élu pourrait être trouvé. En effet, selon nos informations, Jorge Sampaoli est actuellement en pole position sur la short-list du head of football marseillais, même si l’Argentin n’envisage pas de quitter l’Atletico Mineiro avant le 26 février, date de la fin du championnat.

Les prochains jours s'annoncent décisifs pour Sampaoli !

Et d’après les dernières informations de Téléfoot La Chaîne , la piste Jorge Sampaoli serait bien la plus chaude à l’heure actuelle du côté de l’OM. Sur Twitter , le journaliste Simone Rovera a indiqué que l’Argentin était le premier choix de la direction marseillaise, qui travaillerait actuellement pour boucler sa venue sur la Canebière. Ainsi, les prochains jours s’annonceraient décisifs, alors que Nasser Larguet, directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille, sera une nouvelle fois sur le banc de touche ce dimanche pour le choc face au PSG.