Mercato - OM : Cette énorme révélation sur la prolongation de Villas-Boas !

Publié le 7 février 2021 à 7h15 par Th.B.

Alors qu’il a pris la décision de démissionner cette semaine, André Villas-Boas n’aurait pas été concrètement approché par ses dirigeants au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat à l’OM.

Avant qu’il dépose sa démission divulguée par le principal intéressé mardi lors d’une conférence de presse, il était question d’une prolongation de contrat pour André Villas-Boas, le sien courant jusqu’en juin prochain. Finalement, il n’y aurait pas de négociations pour le technicien portugais qui a dans la foulée de sa déclaration été mis à pied par sa direction. Alvaro Gonzalez lui a déjà rendu hommage et l’entraîneur a répondu sur Instagram à son désormais ancien défenseur. Et alors que son départ ne fait plus aucun doute, Julien Laurens est revenu sur la question d’une prolongation qui n’aurait jamais été réellement soulevée.

Avant sa démission, aucune discussion n’aurait eu lieu pour sa prolongation