Mercato - PSG : Le temps est compté dans le feuilleton Pogba pour Leonardo !

Publié le 7 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG notamment, Paul Pogba pourrait finalement prolonger son contrat à Manchester United comme l’a souligné Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse.

En atteste la bombe lâchée par son agent Mino Raiola en décembre dernier à l’occasion d’un entretien accordé à Tuttosport , Paul Pogba aurait de fortes chances de quitter Manchester United où son contrat expire en juin 2022. Cependant, depuis la déclaration de son représentant, Pogba affiche un tout autre visage chez les Red Devils et pourrait ainsi inciter ses dirigeants à lui proposer une prolongation de contrat alors que cette option était écartée jusqu'à peu. De quoi chambouler les affaires du PSG, intéressé par le champion du monde tricolore, mais pas seulement. En effet, le Real Madrid et la Juventus entre autres, seraient également dans le coup. Et à en croire les propos d’Ole Gunnar Solskjaer, les discussions auraient déjà lieu entre les différentes parties pour une prolongation.

Ça discute entre Manchester et Pogba !