Mercato - OM : Cette révélation surréaliste sur le départ de Villas-Boas !

Publié le 7 février 2021 à 15h45 par A.M.

Frustré du recrutement d'Olivier Ntcham, André Villas-Boas a annoncé qu'il souhaitait quitter l'OM. Et pour cause, le Portugais voulait recruter Manuel Lanzini.

Mardi dernier, en conférence de presse, André Villas-Boas a annoncé sa volonté de quitter l'OM. « J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris », confiait-il devant les médias. Et pour cause, le technicien portugais, mis à pied dans la foulée par l'OM, avait refusé le profil d'Olivier Ntcham, pourtant recruté par Pablo Longoria.

Villas-Boas voulait Lanzini !