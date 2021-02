Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit une grande déclaration avant son départ !

Publié le 7 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Mis à pied par l’OM, André Villas-Boas semble déjà fortement regretté par plusieurs membres du vestiaire, à commencer par Alvaro Gonzalez qui lui a déclaré sa flamme.

L’OM vient de vivre une semaine très mouvementée entre l’envahissement de la Commanderie par plusieurs centaines de supporters le week-end dernier, et la mise à pied d’André Villas-Boas en milieu de semaine. L’entraîneur portugais, qui n’avait pas hésité à critiquer publiquement le recrutement d’Olivier Ntcham qu’il n’avait pas validé, a donc été remercié par la direction de l’OM. Mais il semble déjà regretté…

« Merci de tout mon cœur »