Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino annonce son départ !

Publié le 7 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Prêté par le PSG du côté de Brest avec option d’achat cet hiver, Bandiougou Fadiga est revenu sur son départ et annoncé qu’il se projette déjà sur un transfert définitif l’été prochain.

Considéré comme l’un des grands espoirs actuels du PSG, Bandiougou Fadiga a néanmoins décidé de s’exiler cet hiver pour aller chercher davantage de temps de jeu. Le jeune milieu de terrain de 20 ans a donc signé du côté de Brest, où il a été prêté avec option d’achat. Et en conférence de presse vendredi, Fadiga a même laissé entendre qu’il ne se voyait pas retourner au PSG l’été prochain.

« Je me vois bien continuer à Brest »