Mercato - PSG : Un joueur du PSG a joué un rôle décisif dans le départ de cette pépite !

Publié le 6 février 2021 à 5h15 par T.M.

Prêté par le PSG à Brest, Bandiougou Fadiga peut notamment remercier Abdou Diallo et son frère, Ibrahima Diallo.

Que c’est difficile pour un jeune joueur de se faire une place au PSG. Alors que Bandiougou Fadiga avait réussi à gagner la confiance de Thomas Tuchel, apparaissant à 6 reprises en Ligue 1 durant la première partie de saison, l’arrivée de Mauricio Pochettino a tout fait basculer. En effet, avec l’entraîneur argentin, Fadiga n’a plus été appelé dans le groupe et finalement, lors de ce mercato hivernal, le joueur de 20 ans a été prêté avec option d’achat du côté de Brest.

L’influence du clan Diallo