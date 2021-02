Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Villas-Boas est encore relancée !

Publié le 7 février 2021 à 14h30 par A.M.

Voilà quasiment une semaine que l'OM est sans entraîneur. Une situation qui pousse Pablo Longoria à s'activer dans tous les sens. Mais entre les refus et la concurrence, ce dossier n'est pas simple.

« J'ai présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision. La direction ne m'a pas encore répondu. Je veux simplement partir, sans rien demander à l'OM. Ma décision n'a rien à voir avec les incidents de samedi dernier. C'est juste par rapport à ce que je veux sur les aspects sportifs et cela n'a pas été compris ». Voilà quasiment une semaine qu'André Villas-Boas a lâché cette énorme bombe concernant son avenir. Dans la foulée, l'OM annonçait sa mise à pied à titre conservatoire, par le biais d'un communiqué : « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas. Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement . » Pablo Longoria cherche donc un nouvel entraîneur alors que Nasser Larguet sera sur le banc de l'OM dimanche soir contre le PSG pour la seconde, et probablement dernière fois.

Un duel Mazzarri-Sampaoli après le refus de Favre ?

Rapidement, un nom a émergé pour succéder à André Villas-Boas : Lucien Favre. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le technicien suisse a repoussé les avances de l'OM, tout comme Maurizio Sarri et Rafael Benitez, n'ayant pas l'intention de reprendre un club en cours de saison, quelques semaines seulement après son licenciement du Borussia Dortmund. Une information confirmée par TMW qui ajoute que désormais, le choix de Pablo Longoria se porte sur deux noms : Walter Mazzarri et Jorge Sampaoli.

