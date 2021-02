Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La short-list colossale de Pablo Longoria…

Publié le 7 février 2021 à 2h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Plus que jamais en quête de son nouvel entraîneur, l’OM a multiplié les pistes ces derniers jours. Et Pablo Longoria a dressé une short-list XXL à cet effet…

« Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction », lâchait André Villas-Boas mardi en conférence de presse, avant d’être finalement mis à pied par la direction de l’OM pour ces propos. Du coup, Pablo Longoria cherche désormais à attirer un nouvel entraîneur, et il n’a pas lésiné sur les prises de contact…

Au moins 13 entraîneurs contactés !

En effet, le directeur sportif de l'OM aurait multiplié les pistes : Rafael Benitez, Carlos Queiroz, Habib Beye, Walter Mazzarri, Roberto Moreno, Abel Ferreira et dernièrement Patrick Vieira, Claude Puel ou encore Gheorghe Hagi. Reste désormais à savoir qui sera nommé sur le banc de l’OM dans les jours à venir…