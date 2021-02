Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un gros coup de tonnerre pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 7 février 2021 à 16h00 par B.C.

Alors que son bail arrive à expiration à l’issue de la saison, Sergio Ramos se rapproche d’un départ du Real Madrid selon la presse espagnole.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs s’enchaînent concernant l’avenir de Sergio Ramos. Le défenseur du Real Madrid arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé, faute d’accord avec Florentino Pérez. Ce dernier souhaiterait en effet revoir à la baisse le salaire de son joueur, en vain. Alors que l’optimisme semblait de mise dans ce dossier il y a quelques semaines encore, la tendance évoluerait au fil des semaines. Sergio Ramos est en effet libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier, et plusieurs prétendants seraient déjà à l’affût, à l’instar du PSG.

Un désaccord définitif ?