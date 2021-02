Foot - Mercato - PSG

Mercato : Mbappé, Ramos… Le PSG et le Real Madrid ne se joueront pas de mauvais tours !

Publié le 7 février 2021 à 4h30 par T.M.

Si le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé, le PSG penserait lui à Kylian Mbappé. Et de chaque côté, il ne serait pas question de planter un couteau dans le dos de son homologue.

L’axe Real Madrid-PSG pourrait à nouveau être mouvementé dans quelques mois. Après le chassé-croisé entre Keylor Navas et Alphonse Areola à l’été 2019, d’autres joueurs pourraient prochainement faire le voyage d’un club à l’autre. Et depuis plusieurs mois désormais, tous les regards se tournent évidemment vers Kylian Mbappé. Le Français est la grande priorité de la Casa Blanca. Un départ à Paris qui pourrait d’ailleurs faire de la place dans la masse salariale pour accueillir… Sergio Ramos. En fin de contrat au Real Madrid, l’Espagnol pourrait s’en aller librement à l’issue de la saison et poser ses valises à Paris.

Un respect mutuel