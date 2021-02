Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG reçoit une terrible nouvelle pour Lionel Messi...

Publié le 7 février 2021 à 3h30 par A.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa a assuré qu'il pensait que Lionel Messi resterait en Catalogne.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est au cœur des toutes les attentions concernant son avenir. Et pour cause, son nom circule avec insistance du côté du PSG notamment. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant le 7 mars, date des élections au FC Barcelone. Mais alors que toutes les options semblent envisageables, Toni Freixa, candidat à la présidence du Barça, est persuadé que Lionel Messi restera.

«Je suis convaincu que que Messi restera»