Mercato - Real Madrid : Zidane n'a aucun doute sur son avenir !

Publié le 7 février 2021 à 18h30 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane ne semble pas encore disposé à laisser sa place.

Il y a seulement quelques mois, Zinedine Zidane était érigé en idole pour avoir remporté la Liga. Désormais, l’entraineur du Real Madrid est très critiqué et son avenir fait les gros titres de la presse madrilène. Certains de ses choix sont critiqués, comme celui de beaucoup trop faire confiance à ses joueurs et de ne pas avoir su changer son effectif au fil des années. En interne, les choses ne semblent également pas se passer au mieux. La relation avec le président Florentino Pérez ne serait plus aussi idyllique, puisqu’il existerait plusieurs points de désaccord avec Zidane. Ainsi, plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer. C’est le cas de Mauricio Pochettino, qui semblait être le favori de Pérez pour succéder à Zidane au Real Madrid, avant de récemment rejoindre le PSG. Désormais le favori serait Massimiliano Allegri, sans club depuis son départ de la Juventus en juin 2019.

« Un jour je suis viré, le lendemain je ne le suis plus. Puis le lendemain, si nous perdons, je suis viré »

Cette situation semble commencer à agacer Zinedine Zidane au plus haut point. Récemment interrogé en conférence de presse sur son avenir, ainsi sur la possibilité de le voir lui-même poser sa démission, Zidane a littéralement explosé. « Tu es vraiment en train de me demander si je vais démissionner et rentrer chez moi ? Que veux-tu me dire ? Qua chaque jour, je suis viré ? Ok, Très bien ! » a lancé Zidane à un journaliste, d’après MARCA et RMC Sport . « Nous voulons travailler, avec les joueurs. Nous continuerons à nous battre. Et nous le méritons. Nous avons remporté la Liga la saison passée. Nous, le Real Madrid. Nous avons le droit de défendre notre titre, au moins cette saison. Donnez une chance à cet effectif, celui qui a gagné la Liga la saison passée. Pas il y a dix ans. La saison dernière ! Un jour je suis viré, le lendemain je ne le suis plus. Puis le lendemain, si nous perdons, je suis viré ». Une sortie qui n’est passée inaperçue en Espagne...

