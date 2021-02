Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zinedine Zidane sort du silence pour Sergio Ramos !

Publié le 7 février 2021 à 1h00 par Th.B.

Touché au genou, Sergio Ramos a été opéré du ménisque et se retrouve contraint d’abandonner ses coéquipiers pour une durée de six semaines environ. Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane a fait un point sur l’état de santé de Ramos.

Alors que son avenir est au coeur de toutes les discussions depuis plusieurs semaines à présent, son contrat courant jusqu’en juin prochain, Sergio Ramos a beaucoup fait parler de lui ce samedi, mais pour une tout autre raison. En effet, diminué au genou, le capitaine du Real Madrid a été contraint de passer sur la table d’opération ces dernières heures. Le journaliste de la Cadena COPE Miguel Angel Diaz a révélé ce samedi qu’une opération au ménisque du genou gauche était obligatoire pour Ramos qui devrait par la suite être éloigné des terrains pour une durée de 6 à 7 semaines. Suite à la victoire acquise du Real Madrid sur la pelouse de Huesca ce samedi, Zinedine Zidane a donné des nouvelles de son capitaine.

« L’opération a dû être faite parce que le joueur était à la limite »