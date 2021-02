Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le clan Benzema ouvre la porte à un incroyable retour en équipe de France !

Publié le 2 février 2021 à 3h30 par A.M.

Ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri s'est prononcé sur la situation de l'attaquant du Real Madrid qui ne serait pas opposé à une participation aux Jeux Olympiques avec les Bleus.

Absent de l'équipe de France depuis octobre 2015, Karim Benzema ne devrait pas revêtir la tunique Bleue tant que Didier Deschamps sera le sélectionneur nationale. Malgré tout, Karim Djaziri, ancien agent de l'attaquant du Real Madrid, assure que la porte n'est pas totalement fermée. L'ancien Lyonnais pourrait en effet accepter l'idée de disputer les Jeux Olympiques avec les Bleuets, dirigés par Sylvain Ripoll.

«Qui n'aurait pas envie de jouer les Jeux Olympiques ?»