Real Madrid - Polémique : Pérez tacle Deschamps pour Benzema !

Publié le 1 février 2021 à 16h00 par A.C.

Florentino Pérez, président du Real Madrid, s’est exprimé au sujet de la carrière internationale de Karim Benzema.

C’est l’un des serpents de mer de l’équipe de France. Considéré comme l’un des meilleurs attaquant au monde, Karim Benzema n’a plus disputé la moindre minute en équipe de France depuis le 8 octobre 2015 et le match face à l’Arménie (4-0). Cinq ans que Benzema est absent, cinq ans que la polémique enfle autour de ce choix de Didier Deschamps, très critiqué. Récemment interrogé sur ce sujet, le sélectionneur des Bleus s’est encore montré inflexible expliquant ne pas avoir pardonné à Benzema ses sorties dans les médias.

« Son absence de la sélection est un immense gâchis »