Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme coup dur en prévision pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 7 février 2021 à 15h15 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos pourrait prochainement quitter le Real Madrid. Cependant, son opération du genou gauche n’arrangerait pas les affaires du défenseur.

Plus que jamais, l’avenir de Sergio Ramos est très incertain. Le défenseur de 34 ans arrive en fin de contrat avec le Real Madrid, et les négociations tournent au ralenti pour sa prolongation. Un obstacle financier empêche en effet Florentino Pérez et son joueur de trouver un accord, alors que les deux parties semblent vouloir prolonger leur belle histoire. Malgré cette volonté, Sergio Ramos pourrait décider d’aller voir ailleurs puisque plusieurs cadors européens suivent de près sa situation, à l’instar du Bayern Munich, Liverpool, la Juventus, Manchester City ou encore du PSG, mais la blessure contractée par le joueur pourrait changer la donne…

La blessure de Ramos, un handicap pour son avenir ?