Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation dans cet imbroglio à 40M€ !

Publié le 7 février 2021 à 11h00 par La rédaction

Au cœur d'un énorme imbroglio selon lequel l'Inter n'aurait toujours pas versé le moindre sou au Real Madrid pour son transfert, Achraf Hakimi a finalement vu sa situation se clarifier.

En raison de la crise sanitaire et économique en lien avec le coronavirus, l'Inter Milan aurait vu ses comptes virer au rouge selon La Repubblica . Une situation des plus compliquées qui a entraîné plusieurs répercussions, notamment sur les salaires des joueurs, qui auraient vu tout versement reporté au 16 février prochain en ce qui concerne la période juillet/aout, mais pas que... En effet, comme l'avait annoncé La Repubblica , l'Inter n'aurait toujours pas adressé le moindre versement au Real Madrid dans le cadre du transfert d'Achraf Hakimi, arrivé à Milan l'été dernier contre 40M€. Après quoi le Real Madrid s'est exprimé, via un communiqué, déclarant qu'il n'y a aucune tension entre les différentes parties et qu'un accord a été trouvé afin de reporter le premier versement. Un beau geste qui permet ainsi à l'Inter Milan de se remettre dans le droit chemin financièrement, mais qui aide également le principal concerné, qui aurait pu être impacté par cette polémique.

Hakimi impacté ? Pas le moins du monde