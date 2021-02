Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Jonathan David explique ses galères !

Publié le 7 février 2021 à 10h50 par La rédaction

Jonathan David a connu un début de saison compliqué avec le LOSC pour sa première saison en Ligue 1. Le Canadien est revenu sur ses difficultés d’adaptation, en assurant qu’il n’a absolument pas sous-estimé le championnat français.