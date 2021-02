Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Cette recrue dévoile les dessous de son arrivée !

Publié le 7 février 2021 à 0h00 par La rédaction

Arrivé à Lille l'été dernier en provenance de La Gantoise, Jonathan David est revenu sur les circonstances de son transfert chez les Dogues.

30M€. Telle est la somme dépensée par le LOSC pour arracher Jonathan David à La Gantoise l'été dernier. L'attaquant âgé de 21 ans est le joueur le plus cher dans l'histoire du club nordiste. L'international canadien, auteur de cinq buts en 23 matches de Ligue 1 cette saison, a offert à L'Equipe de plus amples explications quant aux conditions de son arrivée à Lille au mois d'août.

« Le projet du club m'a plu »