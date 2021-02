Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les grosses confidences de Galtier sur son avenir !

Publié le 6 février 2021 à 5h30 par T.M.

Depuis le rachat du LOSC il y a quelques semaines, le doute a gagné l’avenir de Christophe Galtier. Ce vendredi, l’entraîneur des Dogues s’est penché sur la question.

Dernièrement, un nouveau chapitre a débuté au LOSC puisque Gérard Lopez a revendu le club nordiste. Cela a impliqué de nombreux changements en interne avec notamment l’arrivée d’Olivier Létang au poste de président. Mais cela est également venu jeter un froid sur l’avenir de Christophe Galtier, lui qui est sous contrat jusqu’en 2022, mais aussi annoncé dans le viseur de plusieurs équipes déjà. Faut-il alors s’attendre à un départ de l’entraîneur du LOSC ? Ce vendredi, en conférence de presse, Galtier en a dit plus à ce sujet, répondant notamment à Olivier Létang qui expliquait ce jeudi : « Il y a une volonté de poursuivre dans le temps avec Christophe Galtier ».

« Je ne suis pas en fin de contrat »