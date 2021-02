Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ultime détail à régler pour Florian Thauvin ?

Publié le 6 février 2021 à 5h00 par T.M.

Quasiment certain de quitter l’OM libre à la fin de la saison, Florian Thauvin serait de plus en plus proche de filer au Milan AC.

En fin de contrat à l’OM, Florian Thauvin ne devrait pas prolonger. Par conséquent, c’est libre que le champion du monde devrait s’en aller à la fin de la saison. Ayant déjà la tête ailleurs selon certains, Thauvin doit encore trouver son prochain club. Mais il n’y aurait pas forcément de suspens à ce sujet et c’est au Milan AC qu’il pourrait poser ses valises. Ce jeudi, TMW révélait d’ailleurs que rejoindre San Siro serait le grand rêve de Florian Thauvin, à tel point qu’il serait prêt à ne pas demander une trop grosse augmentation de salaire pour venir.

Des commissions qui bloquent encore ?