Mercato - PSG : Encore une grosse annonce sur l'avenir de Neymar !

Publié le 7 février 2021 à 16h15 par La rédaction

Désireux de prolonger Neymar rapidement, les dirigeants du PSG régleraient actuellement les derniers détails de l'accord.

Alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain s'occupent de très nombreux dossiers en même temps, ils pourraient prochainement parvenir à en boucler un. En l'occurrence, celui de la prolongation du contrat de Neymar. En effet, le Brésilien s’apprête à prolonger son contrat avec le PSG, comme l’a récemment annoncé le journaliste brésilien Marcelo Bechler. De quoi rassurer le PSG, qui va enfin pouvoir mettre un terme à deux longs mois de négociations. Même si rien n'est acté pour le moment, la tendance est on ne peut plus positive et les derniers éléments confirment cette tendance.

«Sur la bonne voie»