Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli fait une grosse annonce !

Publié le 7 février 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que l'OM cherche un nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli semble être la priorité de Pablo Longoria. Et cela tombe bien, l'Argentin ne serait pas insensible à l'intérêt du club phocéen.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l'OM pour remplacer André Villas-Boas mis à pied par la direction marseillaise. Il fau dire que le club phocéen a essuyé plusieurs refus ces derniers jours. De grands noms ont été sondés, mais ni Lucien Favre ni Maurizio Sarri ni Rafael Benitez n'ont répondu positivement aux sollicitations de l'OM. L'arrivée de Jorge Sampaoli s'annonce toutefois compliquée puisque le technicien argentin est sous contrat à l'Atlético Mineiro jusqu'en décembre prochain.

L'OM, «un club qui serait fait pour Sampaoli»