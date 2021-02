Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Coman lâche ses vérités sur son avenir au Bayern !

Publié le 7 février 2021 à 15h55 par La rédaction

Régulièrement utilisé par Hans-Dieter Flick cette saison, Kingsley Coman semble ravi au Bayern Munich. Mais l’ailier de 24 ans aurait bien pu changer de club l’été dernier.