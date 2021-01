Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato : Vers un coup de tonnerre au Bayern Munich ?

Publié le 27 janvier 2021 à 11h12 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2023, Hans-Dieter Flick pourrait voir son aventure avec le Bayern s’arrêter plus vite que prévu. Avec le départ de Rummenigge et ses mauvaises relations avec Salihamidzic, le technicien allemand pourrait faire ses valises cet été. Il ferait partie des favoris pour un tout autre poste.