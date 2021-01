Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola pourrait plomber Zidane sur un dossier XXL !

Publié le 27 janvier 2021 à 10h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, David Alaba devrait quitter le Bayern Munich. Plusieurs clubs européens se sont donc rués sur le dossier. Si le Real Madrid semble avoir l’avantage, Manchester City aurait toutes ses chances. Les Citizens auraient d’ailleurs formulé une offre susceptible d’intéresser le joueur.

David Alaba ne jouera probablement plus en Bundesliga la saison prochaine. En fin de contrat avec le Bayern Munich le 30 juin procgaub, l’Autrichien n’a toujours pas prolongé. Une situation qui a intéressé de nombreux clubs européens, qui se sont hâtés sur le dossier. Si le PSG, Manchester United, Liverpool et Chelsea suivent de près ce qu’il se passe, le Real Madrid est très actif. Le club merengue voudrait s'attacher les services de David Alaba pour en faire le remplaçant de Sergio Ramos, n'ayant toujours pas prolongé son bail. Et la Casa Blanca aurait déjà fait une proposition de contrat au joueur (11M€ sur 4 ans), se rapprochant fortement de ses demandes (13M€ sur 5 ans). Mais rien n’est joué pour autant.

Une offre alléchante de Manchester City pour Alaba