Mercato - PSG : Après Neymar, un autre gros coup est en bonne voie !

Publié le 5 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria affiche plus que jamais son envie de prolonger dans la capitale.

Comme l’a récemment annoncé le journaliste brésilien Marcelo Bechler, Neymar s’apprête à prolonger son contrat avec le PSG et va donc fixer son avenir dans la capitale. La fin de plusieurs mois de négociations intensives, mais Leonardo n’en a pas fini avec les prolongations puisqu’il doit désormais gérer celles de Kylian Mbappe et Angel Di Maria. D’ailleurs, alors que le cas de l’Argentin urge puisqu’il arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, la tendance semble positive dans ce dossier.

« Heureux à Paris »