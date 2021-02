Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un boulevard se présente à Leonardo pour une star de Premier League !

Publié le 8 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Appréciant le profil de Sergio Agüero, Mauricio Pochettino aurait un gros coup à jouer avec l’attaquant de Manchester City que le club mancunien refuserait de prolonger. Une aubaine pour le PSG.

Arrivé cet hiver, Mauricio Pochettino semblait déjà avoir des idées pour le mercato estival. Hormis le dossier Lionel Messi, un sentiment qu’il partage avec l’ensemble de la direction du PSG, le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain pourrait se laisser tenter par l’option Sergio Agüero. C’est du moins l’information que l’agent de joueurs Bruno Satin révélait sur le plateau du Late Football Club , émission de Canal+ , ces derniers temps. Le technicien argentin serait admirateur du profil de son compatriote qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison, Manchester City ne prévoyant pas d’offrir un nouveau bail au meilleur buteur de l’histoire du club. Et ses déboires physiques permettraient à Pochettino d’être tranquille sur ce dossier. C’est du moins ce que Julien Laurens a laissé entendre sur les antennes de RMC Sport.

« Très peu probable » que Sergio Agüero prolonge à City