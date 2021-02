Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Pochettino avec Agüero !

Publié le 7 février 2021 à 1h15 par A.D.

Arrivé sur le banc du PSG au début du mois de janvier, Mauricio Pochettino aurait fait de Sergio Agüero l'une de ses priorités. En fin de contrat le 30 juin avec Manchester City, El Kun serait bien parti pour ne pas prolonger, et ce, en raison de ses pépins physiques récurrents.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Manchester City depuis bientôt 10 ans, Sergio Agüero aurait séduit Mauricio Pochettino. Arrivé sur le banc du PSG il y a tout juste un mois, le technicien argentin aurait fait de son compatriote l'une de ses priorités de recrutement. Engagé jusqu'au 30 juin avec Manchester City, Sergio Agüero pourrait être recruté librement et gratuitement l'été prochain. D'ailleurs, Mauricio Pochettino peut déjà négocier avec El Kun depuis le 1er janvier. Et le nouveau coach du PSG aurait de bonnes chances d'obtenir gain de cause, puisque Sergio Agüero ne devrait pas prolonger avec Manchester City.

«C’est très peu probable que son contrat soit prolongé cet été»