Mercato - PSG : Barcelone pousse un nouveau coup de gueule pour Messi !

Publié le 8 février 2021 à 9h00 par A.C.

Victor Font, l’un des favoris pour l’élection à la présidence du Barça, a lancé un message clair à Angel Di Maria et au PSG, pour Lionel Messi.

Le FC Barcelone n’a jamais hésité à utiliser la presse catalane pour faire pression sur tel ou tel joueur du Paris Saint-Germain. Pourtant, cela semble les agaces quand c’est dans le sens inverse. Plusieurs joueurs du PSG ont en effet lancé un appel du pied à Lionel Messi, qui se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. C’est le cas d’Angel Di Maria. « Si je veux jouer à Paris avec Messi ? Je l’espère. Il y a beaucoup de possibilités. On doit rester tranquilles et les choses se développeront d’elles-mêmes » a lâché le joueur du PSG. La réponse du Barça n’a pas tardé, avec Ronald Koeman. « Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux » a lancé le coach du Barça.

« Ils veulent à nouveau nous déstabiliser, comme il y a une semaine »