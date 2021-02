Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jusqu’au bout, le Barça va y croire pour Lionel Messi !

Publié le 8 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, bien que Joan Laporta semble être le grand favori, Victor Font n’en démord pas pour l’avenir de Lionel Messi qui doit s’écrire au Barça selon lui. Et pas seulement pour une année ou deux. Explications.

Le FC Barcelone pourrait perdre une autre de ses icônes l’été prochain après Andrés Iniesta, Xavi Hernandez et Carles Puyol ces dernières années. En effet, légende vivante du Barça où il évolue depuis 2000 et ses 13 ans, Lionel Messi se trouve dans les 6 derniers mois de son contrat au sein du club culé. Et bien que ce serait du 50/50 concernant ses chances de prolonger d’après calciomercato.it, un départ de Messi est plus probable qu’autre chose à en croire divers médias. En pleine campagne électorale, les élections présidentielles ayant lieu le 7 mars prochain, le favori Joan Laporta a assuré ces derniers temps avoir un atout auprès du clan Messi qui pourrait inciter le capitaine du FC Barcelone à prendre la décision de prolonger.

Un lien qui doit durer « toute une vie »