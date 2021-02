Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan XXL du Barça dans le feuilleton Messi se précise !

Publié le 7 février 2021 à 7h30 par La rédaction

Candidat à l'élection présidentielle barcelonaise, Victor Font a renouvelé son vœu de voir Lionel Messi rester chez les Blaugrana la saison prochaine.

Initialement prévue le 24 janvier dernier, l'élection censée désigner le nouveau président du FC Barcelone aura finalement lieu le 7 mars prochain. Les fans du club catalan pourront voter à travers toute l'Espagne pour déterminer qui sera le nouveau patron du Barça. L'un des principaux candidats à cette élection, Victor Font, ne cache pas qu'il rêve de voir Lionel Messi prolonger son aventure à Barcelone. La Pulga se retrouve en fin de contrat l'été prochain, et plusieurs grands clubs européens, tels que le PSG et Manchester City, rêvent d'attirer l'attaquant argentin dans leur équipe. Victor Font est parfaitement conscient qu'il pourrait perdre Lionel Messi dans quelques mois, c'est pourquoi il fait tout son possible pour le convaincre de rester au Camp Nou.

« L'association Barça-Messi doit perdurer pour toute la vie »