Mercato - PSG : A Barcelone, on est très confiant pour Messi !

Publié le 7 février 2021 à 23h10 par A.C.

Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, ne semble pas vraiment craindre un départ de Lionel Messi au PSG.

Lionel Messi n’a jamais semblé aussi proche d’un possible départ du FC Barcelone. Son contrat se termine dans seulement quelques mois et l’été dernier, il a fait des pieds et des mains pour pouvoir partir. Deux clubs semblent pouvoir l’accueillir : Manchester City et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, du côté du PSG on cultive le rêve Messi, avec les nombreuses sorties de Leonardo, de ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes, ou encore de son ancien coéquipier Neymar.

« Messi a déclaré que son rêve est de terminer sa carrière au Barça, malgré ce qui s’est passé l’été dernier »