Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Critiques, transfert... Braithwaite tape du poing sur la table !

Publié le 7 février 2021 à 23h00 par La rédaction

Martin Braithwaite a pris la parole pour réagir aux reproches qui lui sont adressés depuis sa venue à Barcelone tout en assurant qu'il avait sa place au sein du club culé.

Près d'un an après son arrivée à Barcelone, le recrutement de Martin Braithwaite continue de faire débat en Catalogne. L'attaquant norvégien s'était alors engagé pour quatre ans et demi avec le Barça, qui avait envoyé la somme de 18.5M€ à Leganés pour s'attacher ses services. Ce transfert avait beaucoup surpris à l'époque, et continue d'étonner aujourd'hui. Après une mise au point le mois dernier, Martin Braithwaite a de nouveau décidé de répondre aux critiques.

« Je sais que je vais réussir »