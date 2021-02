Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce crack de Pochettino qui lâche un indice sur son futur !

Publié le 7 février 2021 à 22h45 par A.M.

Alors que les places sont chères pour les jeunes au PSG, Timothée Pembélé est conscient de sa chance et assure qu'il compte profiter de la moindre opportunité qui lui sera offerte.

Il n'est pas toujours évident d'être un jeune joueur au PSG. Effectivement, comme dans tous les grands clubs, il est difficile de se faire une place aux côtés des stars qui composent l'effectif parisien. Une situation qui pousse de jeunes talents à partir très tôt, parfois par impatience, parfois par lucidité afin d'avoir du temps de jeu. Conscient de cette situation, Timothée Pembélé reconnaît qu'il aimerait jouer très tôt et très vite comme l'ont fait Kylian Mbappé ou encore Kingsley Coman, mais le défenseur formé au PSG sait également qu'il a de la chance d'évoluer à Paris.

«Nous aussi on a envie de jouer tôt»