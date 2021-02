Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende envoie un message à Leonardo pour Moise Kean !

Publié le 7 février 2021 à 21h10 par Th.B.

Prêté jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat par Everton, Moise Kean devrait retourner chez les Toffees. Mais pour Pedro Miguel Pauleta, icône du PSG, il ne faudrait pas que l’effectif parisien ne puisse plus compter sur l’Italien.

Alors que l’avenir de Moise Kean n’est pas tout tracé, son prêt expirant en juin prochain, Leonardo travaillerait déjà depuis quelques semaines afin de trouver un accord avec Everton pour un transfert définitif. En effet, la presse britannique a fait savoir que les Toffees ne seraient pas totalement réticents à l’idée de lâcher l’international italien de 20 ans. Cependant, le PSG devrait formuler une offre sensiblement similaire à l’indemnité de son transfert remontant à l’été 2019 en provenance de la Juventus, à savoir un montant un tantinet supérieur à 30M€. Touché par la crise financière engendrée par le Covid-19, le PSG parviendra-t-il à sortir une telle somme à l’occasion du mercato estival ? Nul ne le sait pour le moment. Cependant, aux yeux de Pedro Miguel Pauleta, ancienne gloire du PSG, le club de la capitale dispose d’un véritable buteur entre ses mains et ne devrait pas le laisser filer.

« C’est important pour le PSG d’avoir un joueur comme Kean »