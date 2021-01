Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l’avenir de Moise Kean !

Publié le 18 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Le PSG étant bien déterminé à recruter définitivement Moise Kean l’été prochain, les signaux envoyés par l’entourage de l’attaquant italien d’Everton sont très positifs à ce sujet.

Auteur d’une très bonne saison depuis son arrivée en prêt au PSG l’été dernier (11 buts toutes compétitions confondues), Moise Kean est en train de totalement se relancer. L’attaquant italien de 20 ans, qui a eu du mal à confirmer espoirs placés en lui l’an dernier à Everton, reste néanmoins sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Toffees . Et alors que Leonardo négocierait déjà en coulisses pour recruter définitivement Moise Kean l’été prochain, le directeur sportif du PSG semble avoir toutes ses chances.

« Je sais que Kean est bien en France »