Mercato - ASSE : Les Verts se font encore fracasser pour Ruffier !

Publié le 7 février 2021 à 22h10 par La rédaction

Après 10 ans de bons et loyaux services avec l’ASSE, Stéphane Ruffier a vu son contrat être rompu pour faute professionnelle. Une décision qui a attristé Makhtar Gueye, passé chez les Verts entre 2018 et 2019.

L’ASSE a connu un début de saison très mouvementé. Seizièmes de Ligue 1, les Verts font face à de grandes difficultés en championnat. Et les tensions entre Stéphane Ruffier et Claude Puel n’ont pas arrangé les choses. Après 10 ans passés au sein de l’effectif stéphanois, duquel il est devenu le gardien emblématique, Ruffier a été licencié pour faute professionnelle. Une décision qui est venue conclure un malaise long de 10 mois entre le gardien, désormais retraité, et son entraîneur. Tout a débuté le 23 février 2020, lorsque Claude Puel avait décidé de ménager Ruffier, qui traversait une période compliquée, au profit de Jessy Moulin, lors de la réception de Reims (1-1). Après avoir appris la nouvelle, l’agent de l’ancien international français, Patrick Glanz, s’en était pris vivement à Puel. Et les choses n’ont fait qu’empirer, jusqu’à arriver à l’inévitable début janvier. Une situation que regrette Makhtar Gueye, attaquant du KV Ostende formé à Saint-Etienne.

«C'est un manque de respect du club envers un super mec et un grand gardien»