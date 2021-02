Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ancienne star de l'OM lâche un surprenant conseil à Mbappé !

Publié le 7 février 2021 à 19h15 par La rédaction

Après s'être occupé du cas Neymar, le PSG aimerait prolonger Kylian Mbappé rapidement. Pour autant, un départ n'est pas à exclure et certains le verraient bien rejoindre Liverpool, à l'instar de Djibril Cissé.

Alors que la presse brésilienne a récemment annoncé que tout serait réglé pour une prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain, portant sur les quatre prochaines saisons, le dossier de Kylian Mbappé reste quant à lui en suspens pour le moment. Les dirigeants du club de la capitale tente de boucler ces deux dossiers principaux le plus vite possible. Et pour cause, pour le moment, rien n'est acté et les prétendants ne manquent pas, notamment pour Kylian Mbappé. La presse espagnole s'enflamme pour une arrivée au Real Madrid, la presse anglaise se plaît à rappeler l'intérêt de Liverpool. Une situation qui pousse certains à rêver d'une possible arrivée du champion du monde dans le club de leur choix. En l'occurence, Djibril Cissé aimerait que Mbappé rejoigne Liverpool pour compléter l'armada offensive de Jürgen Klopp, déjà composé de Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino.

«Je le vois à Liverpool. Pour moi, ce serait la meilleure équipe au monde»