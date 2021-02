Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si c'était lui le successeur de Villas-Boas ?

Publié le 7 février 2021 à 19h10 par A.C.

Actuellement libre de tout contrat, Walter Mazzarri fait partie des noms évoqués du côté de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a besoin d’un entraineur... très vite ! Le problème, c’est que les pistes activées récemment par Pablo Lognoria n’apportent pas vraiment satisfaction. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com que le head of football a contacté Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri, mais aucun de ces trois entraineurs ne souhaite prendre les rênes de l’OM en cours de saison. En Italie, plusieurs médias ont également évoqué le nom de Walter Mazzarri, ancien coach du Napoli et du Torino.

Mazzarri, le choix parfait