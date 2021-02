Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place dans l’opération Kylian Mbappé

Publié le 7 février 2021 à 17h30 par Th.B.

Kylian Mbappé pourrait prendre tout le monde de court en prolongeant son contrat au PSG. Mais cette signature serait susceptible serait susceptible de bel et bien l’envoyer à terme au Real Madrid. Explications.

Après la victoire du PSG face à Montpellier le 22 janvier dernier, Kylian Mbappé faisait savoir au micro de Canal+ puis de Téléfoot La Chaîne qu’il ne comptait pas prolonger au Paris Saint-Germain, club auquel il est lié jusqu’en juin 2022, sous n’importe quelle condition. « On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux ». Satisfait au PSG, Mbappé le serait encore plus si on lui proposait un projet gagnant. De quoi l’inciter à prolonger son contrat dans lequel une clause spéciale pourrait apparaître. C’est du moins ce qui se murmure de l’autre côté des Pyrénées. En effet, samedi, As a expliqué que le clan Mbappé serait prêt à apposer sa signature sur un nouveau bail si le PSG acceptait d’y inclure une clause qui lui permettrait de quitter le club pour l’équipe de son choix, au moment qui lui siérait le plus avec un montant prédéfini à l’avance. Et tout se mettrait en place pour que Mbappé prolonge son contrat.

Une prolongation pour arranger toutes les parties

C’est en effet l’information que 90min a communiqué ces dernières heures. À en croire la branche britannique du média, l’entourage de Kylian Mbappé mettrait la pression sur la star du PSG pour qu’elle signe un nouveau contrat plutôt alléchant financièrement parlant. L’idée serait d’attendre le temps qu’il faudra, voire quelques années, afin de permettre au Real Madrid de générer les fonds nécessaires dans l’optique de convaincre à la fois le joueur et le PSG pour un onéreux transfert. Quel sera le montant de ladite clause ? Pour le moment, il ne serait pas connu, mais devrait avoisiner les 222M€ investis par le PSG en 2017 pour le transfert de Neymar, voire excéder cette somme compte tenu du jeune âge du champion du monde (22 ans).

Le Real Madrid compréhensif et impuissant