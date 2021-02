Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé mis sous pression par… son entourage ?

Publié le 7 février 2021 à 16h45 par Th.B.

Voyant que le Covid-19 a eu un impact plus que conséquent sur les finances des clubs quels que soient leur standing, les proches de Kylian Mbappé l’inciteraient à prendre une énorme décision pour son avenir en prolongeant au PSG.

Kylian Mbappé devrait être l’une des attractions du prochain mercato estival. À moins qu’il ne décide de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Et quand bien même une prolongation venait à être signée par le champion du monde, Liverpool ou encore le Real Madrid pourraient se laisser tenter par l’attaquant du PSG. D’ailleurs, As révélait ces dernières heures que dans la prolongation de contrat en question, une clause serait susceptible de figurer. Et pas n’importe laquelle. En effet, ladite clause lui permettrait de quitter le PSG afin de rejoindre le club de son choix pour une indemnité de transfert prévue en amont. Le PSG pourrait-il accepter une telle condition ? La réponse reste inconnue à ce jour.

Le clan Mbappé l’encouragerait… à signer une prolongation !