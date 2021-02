Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup Sergio Ramos prend forme pour Leonardo !

Publié le 7 février 2021 à 16h30 par B.C.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Sergio Ramos n’a toujours pas trouvé d’accord pour une prolongation au Real Madrid. Même si le défenseur espagnol souhaiterait rester chez les Merengue, son départ semble se préciser au fil des jours, de quoi arranger les affaires du PSG…

Véritable figure du Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos s’approche peut-être de la fin de son histoire avec la Casa Blanca. L’international espagnol arrive en effet en fin de contrat, et les discussions pour sa prolongation traînent en longueur. Pourtant, Florentino Pérez et son joueur négocient depuis plusieurs mois et semblaient s’être rapprochés d’un accord récemment. Jusqu’à maintenant, le Real Madrid refusait en effet d’offrir un contrat de deux saisons à Sergio Ramos, qui fêtera ses 35 ans en mars. Florentino Pérez privilégie des renouvellements de courte durée pour ses joueurs trentenaires mais semble disposé à faire un effort concernant le champion du monde espagnol. Désormais, le principal obstacle est d’ordre financier, puisque Sergio Ramos souhaite conserver son salaire actuel, estimé à 12M€, alors que le Real Madrid demande un effort de 10% au défenseur, amenant ce dernier à toucher 10.8M€ par saison s’il venait à accepter cette offre, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui comme l’explique le quotidien AS ce dimanche.

Ramos aurait confirmé l’offensive du PSG au Real Madrid

C’est donc le statu quo dans ce dossier, et selon les informations du média AS , ce blocage pourrait amener Sergio Ramos à aller voir ailleurs à l’issue de la saison. Le protégé de Zinedine Zidane voudrait pourtant terminer sa carrière au Real Madrid mais attendrait un geste de la part de sa direction, qui n’a de son côté pas l’intention de revoir à la hausse son offre. Le 30 décembre dernier, Sergio Ramos aurait discuté de sa situation avec le Florentino Pérez et l’aurait averti qu’il serait bientôt disposé à écouter les offres si sa situation n’évoluait pas. AS révèle même que le capitaine merengue aurait confirmé à son président que le PSG l’avait déjà contacté. Plusieurs médias ibériques ont indiqué ces dernières semaines que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo étaient prêts à faire de gros efforts pour convaincre Sergio Ramos de rallier le Parc des Princes, et ce dossier pourrait visiblement évoluer vers le bon sens pour le PSG.

Le dossier Ramos relancé par sa blessure ?