Mercato - Real Madrid : Benzema, Ramos… Les vérités de ce flop du Real Madrid !

Publié le 7 février 2021 à 22h00 par Th.B.

Prêté à l’Eintracht Francfort cet hiver en raison de son manque de temps de jeu, Luka Jovic a malgré tout gardé un bon souvenir de son passage tumultueux au Real Madrid. En particulier grâce aux stars de la Casa Blanca.

Après une saison 2018-2019 plus que réussie qui lui a permis de figurer dans le viseur du FC Barcelone notamment, Luka Jovic a pris la direction du Real Madrid à l’été 2019 contre la coquette somme de 60M€. 18 mois après son arrivée, Jovic a quitté le club merengue pour retrouver l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt. Et cette opération l’a relancé, en attestent ses belles prestations avec le club allemand où il a déjà inscrit 3 buts depuis son retour. Malgré des moments difficiles d’un point de vue sportif, Luka Jovic a appris de son passage au Real Madrid.

« Il m'a fallu un certain temps pour m'installer et côtoyer les meilleurs joueurs du monde »