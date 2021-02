Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à jouer son va-tout pour Mbappé ?

Publié le 8 février 2021 à 10h10 par Th.B.

Bien qu’un départ de Kylian Mbappé l’été prochain semble se compliquer en raison d’une potentielle prolongation de contrat répondant aux termes du champion du monde, le Real Madrid serait susceptible de tenter le tout pour le tout pour l’attaquant du PSG.

Contre toute-attente, l’avenir de Kylian Mbappé pourrait bien finalement s’écrire au PSG. En effet, un transfert au Real Madrid semblait être inéluctable il y a un an de cela. Cependant, le Covid-19 a redistribué les cartes en engendrant une crise financière sans précédant chez les clubs. L’été prochain, il ne restera qu’un an sur le contrat courant jusqu’en juin 2022 de Mbappé au PSG. D’après la presse espagnole, une prolongation pourrait être signée à condition qu’une clause soit incluse dans le contrat en question, lui permettant de partir pour le club de son choix au moment le plus opportun à ses yeux via une indemnité de transfert déjà prédéfinie. 90min explique ces dernières heures que le Real Madrid saurait qui lui serait très difficile voire impossible de recruter Kylian Mbappé cet été. De quoi mettre un terme aux espoirs des dirigeants merengue avec la pépite du PSG ? Pas vraiment.

Vinicius Jr pour faire baisser l’indemnité du transfert ?