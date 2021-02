Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... Le gros coup Luis Campos se précise !

Publié le 8 février 2021 à 9h45 par D.M.

A en croire Thibaud Vézirian, la vente de l’OM serait actée. Le club pourrait passer sous pavillon saoudien et Luis Campos pourrait intégrer l’organigramme marseillais.

Ce vendredi, Frank McCourt a publié un communiqué afin de mettre fin aux rumeurs sur la vente de l’OM. « Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout » peut-on lire. Mais ce dimanche, Thibaud Vézirian a fait savoir que le club devrait bien changer de propriétaire : « J’ai l’assurance que la cession est actée, que l’acte de cession est signé. Les démentis ? C’est classique dans les histoires de vente puisque le club a un processus d’officialisation. Et comme j’ai annoncé la vente plus tôt qu’eux, ils sont obligés de démentir pour respecter leur timing. Le stade c’est un dossier parallèle, et peut être ils voudront officialiser les deux, mais il n’y a pas d’inquiétude là-dessus ». L’OM pourrait être racheter par des investisseurs venus d’Arabie Saoudite et liés au prince Al Walid Bin Talal. Un « deal colossal » dans lequel Luis Campos devrait être impliqué.

« Il est en négociations pour un binôme avec Longoria »