Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, Dubaï… Un coup de tonnerre pour la vente de l’OM ?

Publié le 8 février 2021 à 4h30 par T.M.

D’ici peu, Frank McCourt pourrait céder l’OM à un nouveau propriétaire, notamment venu du Moyen Orient. Mais alors qu’on évoque des repreneurs saoudiens, une surprise pourrait ne pas être à écarter. Explications.

Cela fait maintenant quelques jours que ça s’emballe à propos de la vente de l’OM. Si le feuilleton fait parler depuis l’été dernier maintenant, tout s’est accéléré suite à une bombe lâchée par Thibaud Vézirian. En effet, le journaliste a tout simplement assuré que la vente de l’OM était bouclée et que Frank McCourt allait passer la main à KHC, compagnie appartenant au prince saoudien, Al Walid Bin Talal.

Qui rachètera l’OM ?