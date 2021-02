Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, mise à pied… Le coup de gueule de Ménès sur le départ de Villas-Boas !

Publié le 7 février 2021 à 22h15 par Th.B.

Alors que l’OM a mis à pied André Villas-Boas à la suite de sa déclaration choc en conférence de presse mardi, Pierre Ménès s’est livré sur cet énorme épisode qui a secoué l’OM cette semaine. Le consultant de Canal+ n’a pas manqué de s’en prendre au président Jacques-Henri Eyraud.

Avant les rumeurs de rachat du club phocéen qui ont fait irruption vendredi, l’OM a été secoué dès le début de semaine. Dans la foulée de la dernière journée du mercato hivernal qui a vu Olivier Ntcham débarquer à Marseille, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont été contraints de mettre à pied André Villas-Boas qui a déclaré avoir déposé sa démission mardi en conférence de presse. Sur le plateau du Canal Football Club , Pierre Ménès n’a pas caché son incompréhension concernant la gestion de cette affaire de la part des dirigeants de l’OM tout en glissant un tacle au président Jacques-Henri Eyraud.

« Tout ce que fait Jacques-Henri Eyraud démontre qu’il ne s’intéresse pas au foot »